Al teatro Marrucino il concerto straordinario di Mikhail Pletnev e Daniel Lozakovich

La stagione concertistica 2025 del Teatro Marrucino di Chieti prosegue con un appuntamento di eccezionale rilievo internazionale. Mercoledì 12 novembre, alle ore 21, il palcoscenico del Marrucino ospiterà il leggendario pianista Mikhail Pletnev e il giovane e acclamato violinista Daniel. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

