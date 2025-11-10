La cucina e la ristorazione del territorio centese non sono nuove all’essere elogiate per la qualità delle loro proposte. Ieri il territorio del Guercino, e una delle sue realtà enogastronomiche più vivaci, hanno, in tal senso, ricevuto un nuovo, importante, sigillo di qualità, con lo chef Stefano Malagoli, cuoco e titolare del ristorante " Cavalieri Ducati " di Renazzo, giusto quest’anno celebrato per i suoi ventisei anni, che ha visto riconosciuto il suo lavoro con l’attestato " Buona Cucina 2025 ", conferitogli dalla delegazione centese dell’ Accademia Italiana della Cucina. "Il premio - dice Roberto Vicenzi, delegato di Cento dell’Accademia - viene assegnato dalle delegazioni locali ad alcuni ristoranti del proprio territorio di "competenza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Al ristorante ’Cavalieri Ducati’ l’attestato ’Buona Cucina’