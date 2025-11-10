Al cinema in settimana | Lucca Comics Piero Pelù Miracolo Milano e…
Arriva al cinema “I Love Lucca Comics & Games”. Il film documentario, proposto nelle sale dal 10 al 12 novembre, conduce in un viaggio tra storie, emozioni e rituali di un evento che ogni anno trasforma Lucca in un universo pop. Altra novità è rappresentata da “Piero Pelù – Rumore dentro”, che esplora l’intimo percorso di Piero Pelù a seguito di un incidente che ha causato un danno permanente al suo nervo acustico. Completa il quadro dei nuovi arrivi “Miracolo Milano”, documentario che racconta la rinascita del capoluogo lombardo dopo gli anni bui di Tangentopoli. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “Anna”, “Dracula”, “Anemone”, “Heidi – Una nuova avventura”, “Una famiglia sottosopra”, “La famiglia Halloween” e “Cinque secondi”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
