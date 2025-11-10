Ai nostri figli abbiamo dovuto dirlo Kate Middleton cosa svela adesso William

Il principe William ha scelto di aprirsi come mai prima d’ora, parlando con sincerità delle difficoltà vissute dalla sua famiglia in questi mesi. Lo ha fatto nel corso di un’intervista con il popolare conduttore televisivo brasiliano Luciano Huck, durante la sua visita a Rio de Janeiro, dove ha affrontato con sorprendente franchezza temi delicati come la malattia della moglie, la principessa Kate, quella di re Carlo e il difficile equilibrio tra impegni pubblici e vita familiare. Il principe di Galles ha raccontato che, sin dall’inizio, ha voluto affrontare la situazione in modo diretto con i figli George, Charlotte e Louis, scegliendo la via della verità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

