AI e telerilevamento per un’agricoltura più resiliente | la ricerca del Sant’Anna

La sfida della sicurezza alimentare nel Mediterraneo passa oggi da intelligenza artificiale e telerilevamento satellitare. È quanto emerge da una ricerca condotta da Wondimagegn Abebe Demissie, insieme ai professori Luca Sebastiani e Rudy Rossetto dell’ Istituto di Produzioni Vegetali della Scuola Superiore Sant’Anna, che mostra come la tecnologia possa diventare un alleato chiave per affrontare siccità, eventi estremi e scarsità di risorse in una delle aree più vulnerabili del pianeta. Lo studio, pubblicato sull’ European Journal of Agronomy, ha analizzato oltre cento lavori scientifici per comprendere come la combinazione di algoritmi di intelligenza artificiale e dati satellitari — provenienti dalle missioni Sentinel, MODIS e Landsat — possa migliorare il monitoraggio delle colture e la previsione delle rese agricole. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it