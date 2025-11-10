Agli Uffizi arriva il Mendicante moro di Giacomo Ceruti | un nuovo capolavoro di umanità e modernità

Monumentalità, emozione, umanità. È con queste parole che si può riassumere la potenza espressiva del “Mendicante moro”, l’ultimo capolavoro entrato a far parte delle collezioni delle Gallerie degli Uffizi. Realizzato nella prima metà del XVIII secolo dal pittore milanese Giacomo Ceruti, noto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

