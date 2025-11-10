Aggressione sull’autobus Morsi e ombrellate per sfuggire al controllo Arrestato esagitato

Ha preso a morsi e ombrellate tre controllori dell’autobus che lo avevano fermato per verificare che avesse il biglietto. L’ ennesimo episodio violento a bordo di un autobus di Autolinee Toscane è avvenuto domenica 2 novembre intorno alle 18 ed è stato reso noto ieri dal procuratore Luca Tescaroli dopo che il giudice per l’udienza preliminare ha convalidato l’arresto (con obbligo di firma) eseguito dai carabinieri nell’immediatezza dei fatti. Secondo quanto riferito dal procuratore, l’uomo, cinese di 57 anni, si trovava sul bus della linea 1+ all’altezza di via Filzi. Quando ha visto salire i tre controllori di Autolinee Toscane ha tentato di scendere dal mezzo anche se aveva con sé il biglietto ma non lo aveva obliterato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Aggressione sull’autobus. Morsi e ombrellate per sfuggire al controllo. Arrestato esagitato

