Aggredita una soccorritrice del 118
Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata di ieri, domenica 9 novembre, un’autista-soccorritrice del 118 è stata aggredita a bordo di un’ambulanza che era intervenuta per prestare soccorso ad un motociclista vittima di incidente stradale, in stato di ebrezza. Danneggiate anche alcune attrezzature del mezzo. Il Commissario Straordinario ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha espresso solidarietà e vicinanza alla soccorritrice aggredita e a tutti gli operatori del 118, condannando con fermezza ogni forma di violenza. «Esprimo la mia solidarietà alla soccorritrice aggredita e al personale sanitario che con tempestività e dedizione interviene per aiutare chi è in difficoltà – ha affermato Colacicco – Ci impegneremo a rafforzare la collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori che ogni giorno si adoperano per gli altri». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Scopri altri approfondimenti
BolognaToday. . Parla la soccorritrice aggredita dal play della Virtus - facebook.com Vai su Facebook
Soccorritrice del 118 aggredita in ambulanza - Un giovane coinvolto in un incidente con la moto ha aggredito una soccorritrice all’interno dell’ambulanza. Secondo msn.com
Aggressione a soccorritrice del 118 a Taranto, giovane motociclista fermato dalle forze dell’ordine - L’episodio è avvenuto mentre la soccorritrice era impegnata in un intervento di emergenza, a bordo del mezzo di soccorso. Si legge su giornaledipuglia.com
Taranto, operatrice sanitaria soccorre un motociclista e viene aggredita a bordo del 118 - L'uomo era rimasto ferito in un incidente nel centro cittadino stava per essere trasportato in ospedale. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive