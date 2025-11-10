Tarantini Time Quotidiano Nella tarda serata di ieri, domenica 9 novembre, un’autista-soccorritrice del 118 è stata aggredita a bordo di un’ambulanza che era intervenuta per prestare soccorso ad un motociclista vittima di incidente stradale, in stato di ebrezza. Danneggiate anche alcune attrezzature del mezzo. Il Commissario Straordinario ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha espresso solidarietà e vicinanza alla soccorritrice aggredita e a tutti gli operatori del 118, condannando con fermezza ogni forma di violenza. «Esprimo la mia solidarietà alla soccorritrice aggredita e al personale sanitario che con tempestività e dedizione interviene per aiutare chi è in difficoltà – ha affermato Colacicco – Ci impegneremo a rafforzare la collaborazione con le istituzioni e le forze dell’ordine affinché sia garantita la sicurezza e la salute dei lavoratori che ogni giorno si adoperano per gli altri». 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

Aggredita una soccorritrice del 118