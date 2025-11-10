Aggredisce turisti e militari in piazza del Gesù a Napoli preso
Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne originario della Nigeria per resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in piazza del Gesù per la segnalazione di un’aggressione ai danni dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato i militari che avevano fermato il giovane che, poco prima, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva minacciato dei turisti brandendo un chiodo e un sampietrino, per poi scagliarsi contro di loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Argomenti simili trattati di recente
Napoli, minaccia turisti e militari con un chiodo e un sampietrino in piazza del Gesù: arrestato 25enne - Nella mattinata di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato un 25enne originario della Nigeria per resistenza a Pubblico Ufficiale. Lo riporta msn.com
Panico sul bus: turista senza biglietto aggredisce controllore e lo manda all'ospedale - Protagonista un turista spagnolo di 21 anni, che è stato raggiunto dagli agenti della polizia locale del gruppo V ... Si legge su romatoday.it
Aggredisce turisti e militari in piazza del Gesù a Napoli, preso - L'articolo Aggredisce turisti e militari in piazza del Gesù a Napoli, preso proviene da OttoPagine. msn.com scrive