Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato ha arrestato un 25enne originario della Nigeria per resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio sono intervenuti in piazza del Gesù per la segnalazione di un’aggressione ai danni dei militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’operazione Strade Sicure. Giunti tempestivamente sul posto, i poliziotti hanno notato i militari che avevano fermato il giovane che, poco prima, in evidente stato di alterazione psicofisica, aveva minacciato dei turisti brandendo un chiodo e un sampietrino, per poi scagliarsi contro di loro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce turisti e militari in piazza del Gesù a Napoli, preso