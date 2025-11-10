Aggredisce la madre per denaro arrestato 21enne
Tarantini Time Quotidiano Serata di paura a Ginosa, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Laterza, sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. L’intervento si è concluso con l’arresto in flagranza di un giovane di 21 anni, residente in zona, in relazione alla presunta accusa di aggressione nei confronti della madre convivente. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, dopo essere stata coinvolta in un violento alterco con il figlio, scaturito – secondo le prime ricostruzioni – dal rifiuto di consegnargli una somma di denaro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it
Contenuti che potrebbero interessarti
NAPOLI, MINACCIA LA MADRE E AGGREDISCE I POLIZIOTTI: ARRESTATO 39ENNE A Napoli, nel quartiere Pianura, la Polizia di Stato ha arrestato un 39enne con precedenti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, denunciandolo anche per maltrattam - facebook.com Vai su Facebook
Ruba ai familiari per comprare la droga e aggredisce la madre, 30enne arrestato dalla polizia - X Vai su X
Ginosa, aggredisce la madre per una somma di denaro: arrestato - Serata di paura a Ginosa, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Laterza, sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino a seguito di una richiesta di ai ... Come scrive trnews.it
Ginosa (TA), 21enne aggredisce la madre per soldi: arrestato - La donna ha rifiutato le cure, il figlio è finito in carcere a Taranto. Scrive trmtv.it
Aggredisce la madre per soldi e la strangola: arrestato 21enne - Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Ginosa in provincia di Taranto con l'accusa di aver aggredito la madre ... Scrive msn.com