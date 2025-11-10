Aggredisce la madre per denaro arrestato 21enne

Tarantini Time Quotidiano Serata di paura a Ginosa, dove i Carabinieri della locale Stazione, con il supporto dei colleghi di Laterza, sono intervenuti presso un’abitazione del centro cittadino a seguito di una richiesta di aiuto giunta al Numero Unico di Emergenza 112. L’intervento si è concluso con l’arresto in flagranza di un giovane di 21 anni, residente in zona, in relazione alla presunta accusa di aggressione nei confronti della madre convivente. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, dopo essere stata coinvolta in un violento alterco con il figlio, scaturito – secondo le prime ricostruzioni – dal rifiuto di consegnargli una somma di denaro. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

