Aggredisce il capotreno durante un controllo | 28enne bloccato dopo una fuga tra le stazioni

Lanazione.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lucca, 10 novembre 2025 – Ennesimo episodio violento su un mezzo di trasporto. Ecco che un viaggio in treno sulla tratta Lucca-Piazza al Serchio si è trasformato violenza e caos. Un 28enne nigeriano residente a Castelnuovo di Garfagnana è stato denunciato alla procura di Lucca per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità, dopo aver aggredito un capotreno durante un controllo dei biglietti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Borgo a Mozzano, il giovane viaggiava senza titolo di viaggio e, al momento della richiesta di identificazione, ha reagito con estrema violenza, colpendo il controllore e provocandogli la frattura di un dito. 🔗 Leggi su Lanazione.it

aggredisce il capotreno durante un controllo 28enne bloccato dopo una fuga tra le stazioni

© Lanazione.it - Aggredisce il capotreno durante un controllo: 28enne bloccato dopo una fuga tra le stazioni

Contenuti che potrebbero interessarti

aggredisce capotreno durante controlloAggredisce il capotreno durante un controllo: 28enne bloccato dopo una fuga tra le stazioni - Viaggio da incubo sulla tratta Lucca–Piazza al Serchio: un uomo senza biglietto ha colpito un capotreno, provocandogli la frattura di un dito, prima di tentare la fuga. Segnala lanazione.it

Beccato senza biglietto, aggredisce il capotreno e fugge - Il 28enne, dopo l'aggressione, è sceso a Mologno per scappare ma è stato fermato dai carabinieri di Borgo a Mozzan ... noitv.it scrive

Passeggero senza biglietto lo aggredisce, ma paga il capotreno: 15mila euro di spese legali - Una vicenda davvero incredibile quella che vede come protagonista un capotreno originario di Mestre, finito a processo per aver fatto scendere un passeggero sorpreso a bordo con un biglietto non ... Riporta ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Aggredisce Capotreno Durante Controllo