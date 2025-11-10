Aggredisce il capotreno durante un controllo | 28enne bloccato dopo una fuga tra le stazioni
Lucca, 10 novembre 2025 – Ennesimo episodio violento su un mezzo di trasporto. Ecco che un viaggio in treno sulla tratta Lucca-Piazza al Serchio si è trasformato violenza e caos. Un 28enne nigeriano residente a Castelnuovo di Garfagnana è stato denunciato alla procura di Lucca per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le generalità, dopo aver aggredito un capotreno durante un controllo dei biglietti. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Borgo a Mozzano, il giovane viaggiava senza titolo di viaggio e, al momento della richiesta di identificazione, ha reagito con estrema violenza, colpendo il controllore e provocandogli la frattura di un dito. 🔗 Leggi su Lanazione.it
