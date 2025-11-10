Affitto o acquisto come cambia il mercato immobiliare
MEGLIO INVESTIRE nel mattone comprando la tanto desiderata prima casa o restare in affitto? E’ la domanda che in tanti si pongono e se la risposta è spesso molto personale, collegata quindi alla situazione familiare, economica e lavorativa, dal punto di vista della convenienza o meno nella maggior parte dei casi vince l’acquisto. L’Ufficio Studi del Gruppo Tecnocasa guidato da Fabiana Megliola ha messo a confronto la rata del mutuo e i canoni di locazione nelle grandi città italiane. Si sono considerati i prezzi, i tassi medi del finanziamento e un mutuo a copertura dell’80% del valore dell’immobile e dalla durata di 25 anni con un tasso del 3,2%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
