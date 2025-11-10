Affitti brevi a Milano a tre mesi dalle Olimpiadi 2026 i costi raddoppiano | i prezzi zona per zona

Milano. 10 novembre 2025 – Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è ormai partito: mancano meno di 100 giorni. E, stando a un’analisi di Abitare Co società specializzata nell’intermediazione immobiliare -, a tre mesi dall’avvio dei Giochi Invernali, il mercato immobiliare milanese mostra già segnali di forte fermento. Vediamo tutto più nel dettaglio. Milano Cortina, meno cento alle Olimpiadi. Malagò: “Questi giorni ci servono tutti”, Salvini: “Un’edizione autonomista” Affitti brevi, i prezzi raddoppiano. Gli affitti brevi per un appartamento per un massimo di 4 persone nelle zone centrali di Milano più soggette al turismo (Centro Storico, Brera, Porta Nuova, Citylife, Porta Romana) e nei quartieri chiave dei Giochi Olimpici, vicini agli impianti che ospiteranno le competizioni (Santa Giulia, Assago, San Siro, Rho), aumentano in media durante le Olimpiadi del +102% rispetto a una settimana senza eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

