Affitti brevi a Milano a tre mesi dalle Olimpiadi 2026 i costi raddoppiano | i prezzi zona per zona

Ilgiorno.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano. 10 novembre 2025 – Il conto alla rovescia verso le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 è ormai partito: mancano meno di 100 giorni. E, stando a un’analisi di Abitare Co società specializzata nell’intermediazione immobiliare -, a tre mesi dall’avvio dei Giochi Invernali, il mercato immobiliare milanese mostra già segnali di forte fermento. Vediamo tutto più nel dettaglio.  Milano Cortina, meno cento alle Olimpiadi. Malagò: “Questi giorni ci servono tutti”, Salvini: “Un’edizione autonomista” Affitti brevi, i prezzi raddoppiano. Gli affitti brevi per un appartamento per un massimo di 4 persone nelle zone centrali di Milano più soggette al turismo (Centro Storico, Brera, Porta Nuova, Citylife, Porta Romana) e nei quartieri chiave dei Giochi Olimpici, vicini agli impianti che ospiteranno le competizioni (Santa Giulia, Assago, San Siro, Rho), aumentano in media durante le Olimpiadi del +102% rispetto a una settimana senza eventi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

affitti brevi a milano a tre mesi dalle olimpiadi 2026 i costi raddoppiano i prezzi zona per zona

© Ilgiorno.it - Affitti brevi a Milano, a tre mesi dalle Olimpiadi 2026 i costi raddoppiano: i prezzi zona per zona

Leggi anche questi approfondimenti

affitti brevi milano treOlimpiadi invernali, Milano in fermento: affitti brevi alle stelle, +102% nei quartieri chiave dei Giochi - Mancano tre mesi all’inaugurazione delle Olimpiadi Invernali 2026, Milano è già in pieno fermento. Da msn.com

affitti brevi milano treMilano-Cortina, l’Olimpiade degli affitti brevi raddoppia i prezzi in città: 2.200 euro per San Siro. E in centro si vola a 2.800 - Ad Assago incrementi del 153% per una settimana da turisti ... Scrive msn.com

affitti brevi milano treA Milano apre Ukio, affitti a medio termine per i nomadi del lavoro: «Ai proprietari il 25% di rendimento in più» - lungo termine (oltre i 30 giorni) destinati alla clientela corporate e con case di design in luoghi strategici ... Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Affitti Brevi Milano Tre