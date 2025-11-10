Affitti a canone concordato siglata l' intesa in Comune | Un passo in avanti importante
È stato firmato e depositato presso il Comune di Ravenna il nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone concordato, sottoscritto da tutte le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Il nuovo accordo entrerà in vigore il 1° dicembre e sostituirà quello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
