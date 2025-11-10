Affitti a canone concordato siglata l' intesa in Comune | Un passo in avanti importante

Ravennatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato firmato e depositato presso il Comune di Ravenna il nuovo accordo territoriale per i contratti di affitto a canone concordato, sottoscritto da tutte le associazioni della proprietà edilizia e degli inquilini. Il nuovo accordo entrerà in vigore il 1° dicembre e sostituirà quello. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

affitti canone concordato siglataSiglata l’intesa sui contratti a canone concordato - Dopo le tensioni delle settimane scorse e un accordo separato non sottoscritto da tutti i sindacati degli inquilini, oggi è stata infatti siglata una nuova intesa a Palazzo Merlato da Confedilizia, ... ravenna24ore.it scrive

Contratti a canone concordato, siglata l’intesa. La soddisfazione del sindaco Barattoni e della presidente Palli - Il sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e la presidente della Provincia, Valentina Palli, esprimono soddisfazione per la conclusione dell’accordo ... Secondo ravennanotizie.it

affitti canone concordato siglataAffitti brevi, convengono più di quelli tradizionali? I conti per i proprietari con il cambio della cedolare secca - Se si considerano tasse, costi di gestione e nuove regole sulla cedolare secca, con gli affitti brevi ci si mette in tasca non oltre il 25% dei ricavi ... Riporta affaritaliani.it

Cerca Video su questo argomento: Affitti Canone Concordato Siglata