Affitti a Bologna 350 euro in più in 5 anni Quanto è difficile tenersi un tetto?
I dati di alcuni dei principali portali del settore certificano l’impennata monstre dei canoni in città. Boom dei prezzi soprattutto in centro storico. Un salasso per studenti dell’Alma Mater e per i lavoratori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
