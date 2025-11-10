Affari tuoi Sebastiano umiliato | Un marito cog***e
Beffa con pochi precedenti ad Affari tuoi, il quiz show dell'acess prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Anzi, per la precisione nessuno: perché a Sebastiano capitano per le mani non uno ma due pacchi da 300mila euro, merito del "pacco nero", eppure il pacchista del Veneto, molto amato dal pubblico a casa e famoso con il nome d'arte di " Petacarte " e la fidanzata Aurora. Ma la sorte non arride alla coppia, evidentemente, con Sebastiano costretto a tornarsene a casa con soli 100 euro dopo 16 puntate davanti ai riflettori. "Lei che pensa di avere un marito C***NE! ", ironizza in malomodo un telespettatore, condividendo un fermo-immagine di Aurora nel momento della delusione finale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
