Affari Tuoi De Martino sconvolto | 600mila euro in fumo Sebastiano fa piangere tutti

Una puntata che qualcuno potrebbe definire “maledetta” quella di Affari Tuoi di domenica 9 novembre. Stefano De Martino ha condotto una serata dell’Access Prime Time di Rai 1 destinata a rimanere nei nostri ricordi. A giocare è stato Sebastiano, dal Veneto, accompagnato dalla compagna, Aurora: i due sono insieme da 5 anni. Una partita giocata con nobili motivazioni e iniziata nel migliore dei modi, ma. Precipitata in pochissimo tempo. “ Questo gioco, quando vuole, è davvero crudele “, questo il commento sconsolato del conduttore a fine puntata. Una partita iniziata bene, ma subito stroncata. Sebastiano ha giocato per il Veneto la puntata di domenica 9 novembre di Affari Tuoi, conducendo un gioco in alcuni tratti confuso, ma sicuramente molto sfortunato. 🔗 Leggi su Dilei.it

