Aeroporto più green | a Nizza Costa Azzurra la certificazione ACA 5

Quotidiano.net | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LO SCALO DI NIZZA ha ottenuto il livello 5 dell’Airport Carbon Accreditation (Aca), il più alto riconoscimento – conferito da Aci Europe (Airports Council International) a livello globale – per la gestione delle emissioni di gas serra nel settore ed entra così nel ristretto 4% degli scali mondiali che hanno conseguito tale risultato. Con circa 15 milioni di passeggeri gestiti in un anno, è il più rilevante aeroporto in Francia a raggiungere questo traguardo. Aéroports de la Côte d’Azur (Aca), società controllata al 56% da Mundys – capo gruppo, guidata da Andrea Mangoni, attiva nella gestione di aeroporti, autostrade e soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa nel mondo – gestisce l’aeroporto di Nice Côte d’Azur, il secondo scalo più importante di Francia dopo Parigi, insieme agli aeroporti di Cannes-Mandelieu e Saint-Tropez-La Môle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

