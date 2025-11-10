Aeroporto più green | a Nizza Costa Azzurra la certificazione ACA 5

LO SCALO DI NIZZA ha ottenuto il livello 5 dell’Airport Carbon Accreditation (Aca), il più alto riconoscimento – conferito da Aci Europe (Airports Council International) a livello globale – per la gestione delle emissioni di gas serra nel settore ed entra così nel ristretto 4% degli scali mondiali che hanno conseguito tale risultato. Con circa 15 milioni di passeggeri gestiti in un anno, è il più rilevante aeroporto in Francia a raggiungere questo traguardo. Aéroports de la Côte d’Azur (Aca), società controllata al 56% da Mundys – capo gruppo, guidata da Andrea Mangoni, attiva nella gestione di aeroporti, autostrade e soluzioni di mobilità sostenibile e innovativa nel mondo – gestisce l’aeroporto di Nice Côte d’Azur, il secondo scalo più importante di Francia dopo Parigi, insieme agli aeroporti di Cannes-Mandelieu e Saint-Tropez-La Môle. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Aeroporto più green: a Nizza Costa Azzurra la certificazione ACA 5

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zia Lisa, via libera della Giunta al progetto esecutivo di rigenerazione green per il campo sportivo La Giunta comunale presieduta dal sindaco Enrico Trantino, su proposta dell’assessore allo Sport Sergio Parisi, ha approvato il progetto esecutivo di rigenerazi - facebook.com Vai su Facebook

Nuovi voli tra Roma e le Marche con #DAT. Da oggi l’aeroporto di #Fiumicino è collegato ad #Ancona con due frequenze giornaliere nei giorni feriali: un passo avanti per rendere Lazio e Marche ancora più vicine, favorendo una mobilità connessa e sosteni - X Vai su X

Tutto quello che devi sapere sull’Aeroporto di Nizza - Un viaggio in Costa Azzurra è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita e, se sei qui, vuol dire che ci stai pensando! Da siviaggia.it

Nizza, l’app dell’aeroporto “parla” ai viaggiatori - La soluzione di Sita fornisce informazioni personalizzate ai passeggeri direttamente sul loro smartphone, grazie a una rete di sensori Bluetooth “beacon” Transitando nell’aeroporto di Nizza sarà ... corrierecomunicazioni.it scrive

Come arrivare all’aeroporto di Nizza - L’aeroporto di Nizza è il più importante di tutta la Francia meridionale e anche uno dei più trafficati del paese transalpino: serve tutta la Costa Azzurra (insieme all’aeroporto di Marsiglia), ... Scrive siviaggia.it