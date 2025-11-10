Aereo scomparso ritrovati i resti del velivolo Non si hanno notizie delle persone a bordo
Dopo ore di ricerche è stato individuato oggi, lunedì 10 novembre, nei boschi di Badia Tebalda (Arezzo), in un'area particolarmente impervia, l'elicottero scomparso di radar domenica pomeriggio, mentre volava sull'Alpe della Luna, al confine tra le province di Pesaro-Urbino e Arezzo. A bordo. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dramma in Groenlandia: individuato il corpo del pilota italiano scomparso il 25 ottobre durante un volo turistico dal Canada a Nuuk. Il corpo è stato trovato accanto al relitto dell’aereo. - facebook.com Vai su Facebook
Esce dal lavoro, sale su un bus e scompare nel nulla: i resti di Malgorzata Wnuczek ritrovati in un canale dopo 27 anni, è giallo - La giovane polacca Malgorzata Wnuczek viveva a Leicester quando scomparve il 31 maggio 2006. Secondo ilfattoquotidiano.it
Sale su un autobus e scompare, ritrovati dopo vent'anni i resti della 27enne - Malgorzata Wnuczek, scomparsa il 31 maggio 2006 a Leicester all'età di 27 anni in circostanze sconosciute, è stata ritrovata senza vita dopo vent'anni. Come scrive ilmattino.it