Adsp Mare Adriatico Centrale il comitato di gestione approva il bilancio di previsione 2026
ANCONA – Il Comitato di gestione dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale ha approvato all’unanimità, nell’ultima seduta, il bilancio di previsione 2026 dell’Ente, con il parere positivo del Collegio dei revisori dei conti e dell’Organismo di partenariato della risorsa mare. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
