Adriano Sforzi racconta il mondo itinerante delle famiglie circensi in Chapiteau

Cesenatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la rassegna "Riusciranno i nostri eroi – i nuovi autori italiani incontrano il pubblico", promossa dal cinema Rex di Cesenatico, martedì 11 novembre viene ospitato Adriano Sforzi che introdurrà il film "Chapiteau - un circo, una famiglia", uscito nel 2024.Il film è un'immersione profonda nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Cerca Video su questo argomento: Adriano Sforzi Racconta Mondo