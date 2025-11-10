Adriano Sforzi racconta il mondo itinerante delle famiglie circensi in Chapiteau
Per la rassegna "Riusciranno i nostri eroi – i nuovi autori italiani incontrano il pubblico", promossa dal cinema Rex di Cesenatico, martedì 11 novembre viene ospitato Adriano Sforzi che introdurrà il film "Chapiteau - un circo, una famiglia", uscito nel 2024.Il film è un'immersione profonda nel. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
"SFORZA ADRIANO " - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X
Arriviamo a Torino.... E solo per sabato ingresso gratuito! ? ? Sabato 1 Novembre alle ore 10:00 vi aspettiamo tutti al Cinema Esedra, in Via Pietro Bagetti 30 per la proiezione di "Chapiteau un circo, una famiglia" Sarannno presenti in sala il regista Adriano - facebook.com Vai su Facebook