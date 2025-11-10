Adescava uomini on line con un falso profilo per poi ricattarli | condannata una donna di 55 anni
PRATO – Condannata dal tribunale di Milano per revenge porn una donna di 55 anni, residente in Lombardia, giudicata responsabile di aver adescato un trentenne pratese tramite un profilo falso e di aver poi diffuso il materiale raccolto per danneggiarlo. La sentenza stabilisce una pena di due anni e quattro mesi. Condannato anche il figlio, trentenne, a un anno e otto mesi per aver collaborato nella creazione dei profili utilizzati. Le indagini hanno evidenziato che la donna non mirava a ottenere denaro. Si sarebbe invece presentata come una sorta di vendicatrice di presunti tradimenti online. Gli inquirenti hanno segnalato che in passato era già stata indicata per comportamenti simili, rivolti a persone scelte in modo casuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
