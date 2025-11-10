Addio al Maestro Beppe Vessicchio | il toccante saluto della figlia Alessia chi era presente ai funerali
Un addio intimo e commosso al Maestro amato da tutti. È stato un ultimo saluto pieno di commozione quello dedicato a Beppe Vessicchio, il celebre direttore d’orchestra e simbolo della musica italiana, scomparso l’8 novembre a 69 anni per le complicazioni di una polmonite. I funerali si sono svolti in forma strettamente privata nella Chiesa dei Santi Angeli Custodi di Montesacro, quartiere romano dove il Maestro viveva da anni. L’atmosfera, raccolta ma sincera, ha unito famiglia, amici e grandi nomi dello spettacolo che hanno voluto tributargli l’ultimo saluto. Sulla facciata del Municipio Roma III, proprio di fronte alla chiesa, uno striscione bianco con la scritta “ Ciao Maestro ” ha rappresentato il saluto corale del quartiere e dell’intera città. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
