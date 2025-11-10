Addio al cartaceo | in fiera due postazioni per il rilascio della Cie

In occasione della 42ª Assemblea Annuale Anci 2025 (Associazione nazionale comuni italiani), che si tiene a Bolognafiere dal 12 al 14 novembre, il Comune di Bologna partecipa attivamente al CIE Day (Carta d'Identità Elettronica Day).Per i tre giorni dell'evento, che vedrà anche la partecipazione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

TRAVEL NEWS - Ryanair dice addio al biglietto cartaceo, dal 12 novembre il check-in sarà solo via app - facebook.com Vai su Facebook

Addio alla carta d'identità cartacea, presto non sarà più valida: come prenotarsi per avere la carta elettronica - X Vai su X

Addio al cartaceo: in fiera due postazioni per il rilascio della Cie - Rilascio veloce, dal 12 al 14 novembre: due stand con personale del Comune per ottenere la Carta d'Identità Elettronica ... Scrive bolognatoday.it

Fiera hotel, due incidenti e un'auto in panne: è caos traffico a Bolzano - Caos viabilità nel tardo pomeriggio a Bolzano, coinvolte soprattutto la zona industriale, Oltrisarco e Don Bosco. Segnala rainews.it