Acen i costruttori incontrano sei candidati al Consiglio regionale della Campania

Si terrà domani, martedì 11 novembre, alle ore 10, nella sede di Acen (Palazzo Ruffo della Scaletta, Riviera di Chiaia 202) il confronto organizzato dall’Associazione dei costruttori edili di Napoli sulle tematiche dello sviluppo e della crescita economica e sociale, a cui parteciperanno sei candidati al Consiglio regionale della Campania, espressioni delle due principali coalizioni politiche. Dopo i saluti di Angelo Lancellotti, presidente Acen, interverranno: Franco Cascone – Forza Italia; Lucia Fortini – A testa alta; Severino Nappi – Lega; Gennaro Sangiuliano – Fratelli d’Italia; Enzo Varriale – Fico Presidente; Giorgio Zinno – PD. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

