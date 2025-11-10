accusati di omicidio colposo medici assolti pure in appello

La Corte d’Appello di Ancona ha confermato la sentenza emessa dal tribunale di Ascoli a febbraio 2024 che aveva mandato assolti per intervenuta prescrizione due medici dell’ospedale Mazzoni, Gianluca Guercioni ed Ernesto Basaglia, accusati di omicidio colposo per la morte di Singh Pargat, un 54enne di nazionalità indiana residente a Comunanza, deceduto il 27 ottobre 2016 all’ospedale Torrette di Ancona, dove era stato trasferito a seguito di complicanze dopo un intervento chirurgico avvenuto ad Ascoli. Una decisione contro la quale avevano fatto ricorso la Procura di Ascoli e i familiari dell’indiano, assistiti dall’avvocato Felice Franchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

