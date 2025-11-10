Accusata di avere rapito la figlia | condannata l' ex console dell' Ecuador

È stata condannata a due anni e sei mesi di reclusione l’ex console dell’Ecuador Martha Lorena Fierro Baquero, ritenuta colpevole di aver portato la figlia di sei anni fuori dall’Italia nonostante le fosse già stata revocata la potestà genitoriale. La sentenza è stata pronunciata questa mattina. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

