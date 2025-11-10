Accoltellato alla schiena e alla gamba dall' amico dopo la lite in strada | 23enne in fin di vita Sparita la lama

CASTELFRANCO - Ieri sera, domenica 9 novembre, in via Tevere, un ventitreenne marocchino è stato gravemente ferito con un'arma da taglio da un coetaneo nigeriano: i medici del 118 lo. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

