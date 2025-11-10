Accadde oggi | 10 novembre l’inaugurazione dell’Università Bocconi

Fremondoweb.com | 10 nov 2025

Specializzata nella didattica delle scienze economiche e sociali, giuridiche e manageriali Il 10 novembre 1902 venne inaugurata a Milano l'Università Bocconi, il primo ateneo privato in Italia a offrire un corso di laurea in Economia e Commercio. Fu fondato da Ferdinando Bocconi,

