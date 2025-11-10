Accadde oggi | 10 novembre l’inaugurazione dell’Università Bocconi
Specializzata nella didattica delle scienze economiche e sociali, giuridiche e manageriali Il 10 novembre 1902 venne inaugurata a Milano l’Università Bocconi, il primo ateneo privato in Italia a offrire un corso di laurea in Economia e Commercio. Fu fondato da Ferdinando Bocconi, . Continua L'articolo proviene da Fremondoweb. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
09/11/2004 - Mozilla inaugura la versione 1 del browser Firefox con innovative protezioni di sicurezza #accaddeoggi - X Vai su X
, Lunedì 9 Novembre 2015 In Myanmar il premio Nobel per la pace Aung San Suu Kyi vince le elezioni e si avvia a diventare primo ministro Sfoglia l'archivio storico -> https://archivio.ilmessaggero.it/ricerca-standard?topic=Accadde+Oggi+0 - facebook.com Vai su Facebook
Oroscopo del 10 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri - Ecco, per tutti i segni zodiacali, il dettaglio su cosa può accadere ... Si legge su tg24.sky.it
Almanacco | Lunedì 10 Novembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Eisenhower inaugura il memoriale di guerra dei Marines (Memoriale di Iwo Jima) del Cimitero nazionale di Arlington: ricorrenze, avvenimento, santo e proverbio del ... Da modenatoday.it
11 Novembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - L’11 novembre è il 315º giorno del calendario gregoriano. Si legge su veronasera.it