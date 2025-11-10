A26 rimandata la chiusure del tratto tra Arona e Ornavasso
Spostata la chiusura del tratto Arona-Ornavasso sulla A26.Autostrade per l'Italia ha comunicato che la chiusura del tratto Arona-Ornavasso, verso Gravellona Toce, inizialmente prevista dalle 22 di giovedì 13 alle 6 di venerdì 14 novembre, verrà effettuata dalle 22 di venerdì 14 alle 6 di sabato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
