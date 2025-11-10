A Torino torna una Mole di Panettoni | otto Maestri piemontesi in gara al concorso nazionale

Torinotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il capoluogo piemontese si prepara ad accogliere nuovamente l'eccellenza della pasticceria artigianale italiana con il ritorno di "Una Mole di Panettoni", in programma dal 28 al 30 novembre 2025 all'Hotel Principi di Piemonte. Lo storico concorso enogastronomico nazionale, giunto alla sua. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

