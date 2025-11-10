A Taiba Brasile lo spettacolo del kitesurfing

Tgcom24.mediaset.it | 10 nov 2025

Le onde di Taiba, in Brasile, sono state il teatro della fase finale del campionato mondiale di Kitesurf Wave 2025. Per la categoria maschile, la competizione è stata vinta da Pedro Matos; per la categoria femminile, dominio incontrastato di Capucine Delannoy. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

