A Taiba Brasile lo spettacolo del kitesurfing
Le onde di Taiba, in Brasile, sono state il teatro della fase finale del campionato mondiale di Kitesurf Wave 2025. Per la categoria maschile, la competizione è stata vinta da Pedro Matos; per la categoria femminile, dominio incontrastato di Capucine Delannoy. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche questi approfondimenti
Luca Balassi. Illenium · It’s All on U. HAND DRAG BACKROLL Making Progress in Brazil #kitesurf #brasil #brasil #taiba #northkiteboarding #northkiteboardingbrazil #handdragbackroll Rider: @balassi_92 : @_balassi_ - facebook.com Vai su Facebook