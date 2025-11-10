A scuola di finanza con Conta su di te

L'EDUCAZIONE finanziaria non è più un tema da addetti ai lavori ma interessa soprattutto i giovani. Su questo terreno Fineco Asset Management ha deciso di giocare un ruolo attivo attraverso "Conta su di te", progetto rivolto agli studenti delle scuole superiori e giunto quest'anno alla sua terza edizione. L'iniziativa, realizzata in collaborazione con FEduF (ABI) e Goodpoint Società Benefit, punta a diffondere una cultura economica più solida, soprattutto tra le ragazze, con l'obiettivo di ridurre i divari di genere che ancora segnano il rapporto con il denaro e le scelte di carriera.

