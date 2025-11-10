A Monza il Pd regala alberi ai quartieri

Nuovi alberi nei quartieri di Monza. A donarli saranno i circoli cittadini del Partito democratico. L’iniziativa è in programma per il 22 e 23 novembre, in occasione della Giornata nazionale dell’albero.“Celebriamo insieme la vita e l’importanza delle piante per il nostro benessere - si legge. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

