A Montegrotto Terme Voci di Speranza concerto di beneficenza per Isabel Bettin
Sabato 15 novembre, alle ore 20.45, l’Oratorio della Madonna Nera di Montegrotto Terme ospiterà la quarta edizione del concerto “Voci di Speranza”, organizzato dall’Associazione APS Berta con il contributo del Comune di Montegrotto Terme.L’evento, proposto dalla signora Circo in memoria. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
