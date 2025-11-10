A Japigia partono i lavori per il Brt | operai in azione su via Caldarola

Gli interventi riguardano la sistemazione stradale delle corsie non interessate dal transito del Brt. In via Caldarola, nel quartiere Japigia di Bari, sono partiti i lavori finalizzati alla riorganizzazione della circolazione veicolare e delle aree di sosta: l'opera è propedeutica alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

