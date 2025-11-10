A Japigia partono i lavori per il Brt | operai in azione su via Caldarola

Gli interventi riguardano la sistemazione stradale delle corsie non interessate dal transito del Brt. In via Caldarola, nel quartiere Japigia di Bari, sono partiti i lavori finalizzati alla riorganizzazione della circolazione veicolare e delle aree di sosta: l'opera è propedeutica alla. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Weekend fly and drive? Scopri cos'è e come realizzarlo con il nostro aiuto in questo reel ? 389 2826823 | 080 619123 Siamo in Via Natale Loiacono 1/C1 - Bari (Japigia), vicino al Centro Commerciale Mongolfiera Link in bio/ www.milestotravel.it #Miles - facebook.com Vai su Facebook

Brt, a Bari i lavori approdano a Japigia. Cambia la viabilità in via Caldarola - Proseguono a ritmo sostenuto le opere per la realizzazione del nuovo sistema destinato a cambiare radicalmente il trasporto cittadino e ... Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Al via i primi cantieri del Brt a Japigia: divieti in via Caldarola e nelle zone vicine - Fino al prossimo 3 dicembre sarà dunque attivo il restringimento di carreggiata a tutti i veicoli lungo un tratto dell'importante arteria stradale barese ... Secondo baritoday.it

Brt, ruspe nel primo capolinea: In un mese sarà completata un’area da 9mila metri quadri - Le ruspe sono entrate in azione ieri mattina in via Di Maratona a Bari dove sarà realizzato il primo capolinea del Brt (Bus rapid transit), il nuovo sistema di trasporto pubblico che punta a ... Riporta quotidianodipuglia.it