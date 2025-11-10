L e nuove puntate di La forza di una donna tornano su Canale 5 a partire dalle 16.00 oggi, domani e dopodomani, lunedì 10, martedì 11 e mercoledì 13 novembre. E il clima non potrebbe essere più incandescente, come da giorni a questa parte. La puntata lunga di sabato ha confermato quanto il pubblico sia ormai affezionato alla storia di Bahar: in total audience, la soap turca ha collezionato 2.185.000 spettatori e il 20.21% di share. Si tratta di numeri che fanno di La forza di una donna non solo uno dei titoli più attesi del pomeriggio del weekend, ma anche uno di quelli di punta della piattaforma Mediaset Infinity, dove le puntate vanno in onda in contemporanea alla messa in onda televisiva. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A Istanbul il dolore di Ceyda è così devastante che i suoi amici temono il peggio e Azmi è di fronte ad un bivio