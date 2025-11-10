A condurre l' evento benefico Caterina Balivo Enzo Iacchetti e Paolo Vizzari
N ella cornice del Castello di Grinzane Cavour la XXVI edizione dell’Asta Mondiale del Tartufo bianco d’Alba. Leggi anche › Weekend gourmet ad Alba, al profumo di tartufo A condurre l’evento benefico, la conduttrice televisiva Caterina Balivo insieme al comico e attore Enzo Iacchetti e al curatore gastronomico Paolo Vizzari. Leggi anche › Il tartufo? Un perfetto regalo di Natale. Ma si mangia tutto l’anno (Immagini di Bruno Brizzi) iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Battuto il tartufo più prezioso ad Alba: 110mila euro iO Donna. 🔗 Leggi su Iodonna.it
