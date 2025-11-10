A Chieti c' è il Festival della psicologia una giornata dedicata ai temi della salute mentale e del benessere emotivo

L’associazione Erga Omnes e AltraPsicologia, con il patrocinio dell’ordine delle psicologhe e degli psicologi d’Abruzzo, della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti, dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (Adsu) Chieti-Pescara, del Csv Abruzzo e della Provincia di Chieti, organizzano. 🔗 Leggi su Chietitoday.it