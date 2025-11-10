A cena con Schlein e Gualtieri per salvare la sezione di Ponte Milvio
AGI - Cena a sottoscrizione per salvare la storica sede del Pd a Ponte Milvio. Una sede che porta il nome di Enrico Berlinguer, presente idealmente mercoledì sera grazie alla presenza della sua famiglia. Con loro ci saranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, il tesoriere Michele Fina, i segretari di Roma e del Lazio, Enzo Foschi e Daniele Leodori, oltre a parlamentari, segretari regionali e comunali del Pd. Una presenza 'in forzè giustificata dall'avviso che campeggia sul sito del circolo: "Come forse saprai, molti Circoli e Sezioni del Partito democratico, in tutta Italia, andranno ricomprati o verranno perduti per sempre. 🔗 Leggi su Agi.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Siate sinceri..⤵️ #schlein #governo #politica #italia #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook
Ponte Milvio. Cena per salvare la sezione storica del PD: Schlein e Gualtieri alla raccolta fondi - Mercoledì 12 novembre, alle ore 20, si terrà una cena di sottoscrizione, promossa dal Partito Democratico di Ponte Milvio ... Si legge su lagone.it