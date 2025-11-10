AGI - Cena a sottoscrizione per salvare la storica sede del Pd a Ponte Milvio. Una sede che porta il nome di Enrico Berlinguer, presente idealmente mercoledì sera grazie alla presenza della sua famiglia. Con loro ci saranno il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, la segretaria nazionale del Pd Elly Schlein, il tesoriere Michele Fina, i segretari di Roma e del Lazio, Enzo Foschi e Daniele Leodori, oltre a parlamentari, segretari regionali e comunali del Pd. Una presenza 'in forzè giustificata dall'avviso che campeggia sul sito del circolo: "Come forse saprai, molti Circoli e Sezioni del Partito democratico, in tutta Italia, andranno ricomprati o verranno perduti per sempre. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A cena con Schlein e Gualtieri per salvare la sezione di Ponte Milvio