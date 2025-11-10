A Bologna si gira Bruno | nel cast anche un attore di Bridgerton
Sono in corso a Bologna le riprese di Bruno, film indie americano finanziato anche attraverso la piattaforma di crowdfunding Seed&Spark e già molto atteso dagli appassionati di cinema sentimentale contemporaneo. La produzione ha scelto il capoluogo emiliano come set principale, confermando il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Valentina Vitale. . Ciak, si gira… la mortadella in scena! Alla Festa del Cinema di Roma, tra una proiezione e l’altra, ho beccato Simona Izzo e Ricky Tognazzi — litigarsi una fetta di mortadella di Bologna. Per Unomattina alla Festa del Cinema di Rom - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Bruno Capra, eroe del Bologna campione d'Italia 1964 - Girati ‘Armeri’, che adesso sei tornato a far coppia con ‘Johnny’. Scrive ilrestodelcarlino.it