A 10 anni dall' assalto arrestata la moglie del terrorista del Bataclan | pianificava un attentato

Si preparava compiere un attentato la moglie di Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto degli assalti del 13 novembre 2015 a Parigi. Maëva B., 27 anni, originaria di Tarn-et-Garonne, è stata Secondo fermta con l'accusa di ricettazione e associazione a delinquere finalizzata al terrorismo insieme e altre due persone. Nota per i legami con il movimento islamista radicale, è sospettata di aver consegnato lo scorso gennaio la chiavetta usb contenente i piani per l'attacco al marito, che sta scontando l'ergastolo nel penitenziario di Vendin-le-Vieil, nella Francia settentrionale. Le indagini della Procura Nazionale Antiterrorismo sono partite due settimane fa, quando le guardie carcerarie hanno trovato nella cella di Abdeslam la chiavetta. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A 10 anni dall'assalto arrestata la moglie del terrorista del Bataclan: pianificava un attentato

