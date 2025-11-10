90 Special allo Stammtisch Tavern di Chieti | la notte dance che fa rivivere gli anni Novanta e Duemila

Chietitoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lo Stammtisch Tavern di Chieti si prepara ad accendere la pista con un evento che promette di far ballare un’intera generazione: "90 Special Hit 902000”, con Masso dj in consolle. Un viaggio nel tempo, tra le sonorità che hanno segnato la storia della dance, del pop e del rock di fine millennio. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

