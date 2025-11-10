3I Atlas la superstar delle comete sotto osservazione tra scienza e teorie sugli alieni

Da dicembre tornerà osservabile, e già ora 3IAtlas è al centro dell’attenzione globale. Tra astronomi, appassionati e persino celebrità come Elon Musk e Kim Kardashian, questa cometa interstellare sta catturando l’immaginazione di chiunque guardi il cielo con curiosità. Ma cosa rende davvero speciale 3IAtlas, e perché le sue caratteristiche insolite hanno scatenato un dibattito che spazia dalla scienza alle ipotesi sugli extraterrestri? Nuove immagini ravvicinate dalla Cina. La cometa 3IAtlas è stata recentemente immortalata dalla sonda cinese Tianwen-1, attualmente in orbita attorno a Marte. Le immagini raccolte offrono una prospettiva ravvicinata di questo oggetto celeste unico, mentre negli Stati Uniti la NASA resta temporaneamente paralizzata dal blocco amministrativo (shutdown). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 3I/Atlas, la superstar delle comete sotto osservazione tra scienza e teorie sugli alieni

