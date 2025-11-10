25enne accoltellato alla Stazione Termini arrestati tre 19enni | l' aggressione ripresa dalle telecamere

Un 25enne è stato aggredito a coltellate da tre persone nei pressi della Stazione Termini, ora lotta tra la vita e la morte. Arrestati tre 19enni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 25enne accoltellato alla Stazione Termini, arrestati tre 19enni: l'aggressione ripresa dalle telecamere

