25enne accoltellato alla Stazione Termini arrestati tre 19enne | l' aggressione ripresa dalle telecamere

Un 25enne è stato aggredito a coltellate da tre persone nei pressi della Stazione Termini, ora lotta tra la vita e la morte. Arrestati tre 19enni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 25enne accoltellato alla Stazione Termini, arrestati tre 19enne: l'aggressione ripresa dalle telecamere

Leggi anche questi approfondimenti

Ieri Bitonto si è fermata per l'ultimo saluto a Cosimo Magro, il 25enne tragicamente morto all'alba il 1° novembre dopo essere stato travolto sulla ss16 all'altezza dei curvoni di Palese. Il giovane stava rientrando da una serata, è sceso dall'auto per soccorrere gl - facebook.com Vai su Facebook

Pestato e accoltellato vicino a Termini: 25enne abbandonato in strada. È in condizioni gravissime - Le violenze martedì 4 novembre tra via Giolitti e via Manin. Riporta romatoday.it

Accoltellato e pestato in strada a Termini: gravissimo un 25enne. Arrestati gli aggressori, sono tre diciannovenni - Il 25enne, originario del Gambia, è ricoverato nel reparto di terapia intensiva del Policlinico ... Come scrive msn.com

Accoltellano un 25enne a Termini: fermati tre 19enni, due rintracciati ad Aprilia - L’aggressione all’alba del 4 novembre in via Giolitti. Secondo rainews.it