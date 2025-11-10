Nostra Signora di Anosivolakely appare in un piccolo villaggio del Madagascar. Le apparizioni vengono accompagnate da miracoli e prodigi per invitare alla conversione e mettere in guardia contro quattro flagelli. Notre-Dame d’Anosivolakely, «Nostra Signora di Anosivolakely», è il nome dato alla Vergine Maria nelle apparizioni che ebbero luogo tra il 1990 e il 2000 nel. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - 10 novembre: Nostra Signora di Anosivolakely mette in guardia contro quattro terribili flagelli