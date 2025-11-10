? Ascolti TV Pomeriggio e Preserale | Domenica 9 Novembre 2025
Ascolti Tv di domenica 9 novembre 2025: pomeriggio e preserale Gli ascolti tv del 9 novembre 2025 pomeriggio, hanno visto una netta superiorità di Canale 5 nella fascia centrale, in particolare grazie al successo di Amici, mentre Rai 1 ha mantenuto buoni risultati con Domenica In e Da noi. a Ruota Libera. Nel Preserale e . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it
Altre letture consigliate
#5novembre2025 #geo Su Rai3, dopo Aspettando Geo (553.000 – 6.8%), Geo conquista 1.233.000 spettatori pari al 11.7% di share. #AscoltiTv La forza di un programma fatto bene e con gli ascolti resta stabile. Oggi pomeriggio alle ore 16:20, una nuova - facebook.com Vai su Facebook
Ascolti tv domenica 9 novembre: Makari 4, La notte nel cuore, Report - Ascolti tv 9 novembre 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (domenica) | Qual è il programma più visto della serata ... Secondo tpi.it
Ascolti Tv di venerdì 7 novembre - TOTALE Mediaset generaliste + TgCom24: 6 milioni 265 mila spettatori; share 32,1% Carlo Conti conclude in bellezza la quindicesima edizione di “Tale e Quale Show”, il talent della prima serata di Rai ... Lo riporta rai.it
Ascolti tv ieri domenica 9 novembre chi ha vinto tra Màkari 4, Che tempo che fa, Report e La Notte nel Cuore - Ascolti tv domenica 9 novembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Màkari contro La Notte nel Cuore, Le Iene, Che tempo che fa, Report, Fuori dal Coro ... Scrive virgilio.it