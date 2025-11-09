ZXmoto lancia a Eicma la 820RR la sua arma per il mondiale Supersport
Il giovane e arrembante costruttore cinese toglie finalmente i veli alla sua attesa tricilindrica carenata, inizialmente proposta in tre versioni e già pronta per gareggiare. Ancora incerto il suo eventuale sbarco in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
ZXMoto a EICMA 2025: il nuovo marchio cinese svela la gamma moto per l’Europa [FOTO] - ZXMoto, il nuova marchio motociclistico cinese creato da Zhan Xue, già noto come fondatore di Kove, ha fatto il suo debutto europeo a EICMA 2025, presentandosi al pubblico del Vecchio Continente in vi ... Lo riporta msn.com
EICMA 2025 - ZXMoto: una valanga di novità irresistibili - È la prima uscita ufficiale per la casa cinese che ha preparato una intera gamma con modelli che abbracciano vari segmenti ... insella.it scrive
ZXMOTO prepara il debutto in Europa: la gamma 2026 ad EICMA - Il nuovo marchio cinese ZXMOTO si presenta in Fiera con 9 modelli e 14 moto in mostra, tra supersportive e adventure di ultima generazione ... Riporta inmoto.it