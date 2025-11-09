Ztl a Bologna stop al ritiro dei contrassegni fino al 2026 | ecco chi riguarda
È confermata anche per il 2026 la sospensione della misura che prevedeva la revoca, a partire dal 1 gennaio 2025, dei contrassegni collegati a veicoli Euro 5 diesel per l’accesso alla ztl di tipo R-residenti, Pa-posto auto, T-temporaneo, IP-interesse pubblico, M-medici, accompagnamento scolastico. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
